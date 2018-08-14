بودبوز وماندي: “المال ليس كل شيء” !!

في تقرير مطول نشرته صحيفة “إستاديو ديبورتيفو” الإسبانية، أكدت أن الثنائي الجزائري “رياض بودبوز” و “عيسى ماندي” يعتبران أن المال ليس كل شيء.

فرغم العروض الكبيرة التي وصلت إدارة النادي آخرها من نادي بيشكتاش التركي من أجل التعاقد مع “بودبوز” إلا أن هذا الأخير رفض الرحيل.

كما أن الراتب الذي اقترحه الفريق التركي أكبر بكثير من الراتب الذي يتقاضاه مع الفريق الأندلسي، كما أنه يعول على تقديم موسم كبير.

ولهذا السبب فإنه يريد التأكيد مع الفريق خاصة وأنه كسب ثقة الجماهير والمدرب “كيكي سيتيان”.

في نفس السياق، فإن “ماندي” هو الآخر يعتبر أحد ركائز فريق “بيتيس” ومن الصعب التفريط في خدماته رغم أنه وصلته هو الآخر بعض العروض المغرية.

غير أن إدارة “ريال بيتيس” تفكر جديا في رفع راتب الجزائري وتجديد عقده الذي ينتهي في جوان 2021 كما سيتم رفع قيمة الشرط الجزائي لتصل إلى 60 مليون أورو.