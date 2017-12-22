بودبوز وماندي يسقطان في عُقر الديار

سقط الثُنائي الدولي الجزائري المُهاجم “رياض بودبوز” والمُدافع “عيسى ماندي” مع فريقهم “ريال بيتيس” الإسباني في فخ الهزيمة.

وذلك على أرضية ميدانهم بثُنائية دون رد ضد الفريق الباسكي “أتلتيكو بيلباو” في الجولة 17 من الدوري الإسباني.

وشارك “ماندي” أساسيا في تشكيلة المُدرب “سيتيان” لكنه لم يستطع إيقاف مُهاجمي “بيلباو” خاصة في ظل ضُعف مستوى زملائه المُدافعين.

اللذين إرتكبوا أخطاء قاتلة جاء على إثرها الهدف الأول للضيوف في الدقيقة 36 من ضربة جزاء طُرد على إثرها “أمات”.

هذا وشارك الجزائري الأخر “بودبوز” بداية من الدقيقة 71 لكنه لم يُفلح في تغيير النتيجة بل أضاف “الباسكيين” ثاني الأهداف.