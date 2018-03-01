بودبوز وماندي يسقطان في فخ التعادل ضد ريال سوسيداد

بودبوز في لقاء اليوم

تعادل سلبيا الثنائي الدولي الجزائري المُدافع “عيسى ماندي” ووسط الميدان الهجومي “رياض بودبوز” رفقة فريقهم “ريال بيتيس” ضد “ريال سوسيداد”.

في اللقاء الذي جرى سهرة اليوم الخميس بملعب “بينيتو فيلامارين” بإقليم الأندلس لحساب الجولة 26 من دوري الدرجة الأولى الإسباني.

وشارك الثنائي الجزائري ماندي وبودبوز في التشكيلة الأساسية للنادي الأخضر والأبيض، حيث ساهم الأول في المُحافظة على نظافة شباك فريقه.

في حين قدم الثاني ما عليه لكنه لم يستطع فك شفرة دفاع الباسكيين ليقوم المُدرب “سيتيان” بتغييره في الدقيقة 69.