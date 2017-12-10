بودبوز وماندي يعجزان عن إيقاف أتلتيكو..

إنقاد الثنائي الدولي الجزائري رياض بودبوز وعيسى ماندي لاعبا ريال بيتيس الإسباني للهزيمة ضد الضيف أتلتيكو مدريد.

وإنتهى اللقاء الذي إحتضنه ملعب “فيلا مارين” بإقليم الأندلس لحساب الجولة 15 من “الليغا” بتفوق “الروخي بلانكوس” بهدف دون رد.

وشارك الثنائي الجزائري أساسيا في تشكيلة المدرب “كيكي”، ونال بودبوز وماندي بطاقتين صفراوتين في الدقيقتين 2 و79 على التوالي.

ولم يُقدم لاعب مونبيليه السابق الشئ الكثير في اللقاء فيما عجز ماندي في إيقاف “ساول نيغويز” صاحب هدف اللقاء الوحيد.

وبهذه الهزيمة يتواجد الفريق الأندلسي في المركز 11 مؤقتا ب 18 نقطة.