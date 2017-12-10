بودبوز وماندي يقودان تشكيلة بيتيس أمام الأتليتيكو

تواجد الدوليان الجزائريان رياض بودبوز وعيسى ماندي، ضمن القائمة الأساسية التي قرر المدرب كيكي سستيين، الإعتماد عليها في مواجهة الأتليتيكو.

بالنسبة للمستقدم الجديد لريال بتيس، رياض بودبوز، ستكون هذه المواجهة هي الثانية له كأساسي هذا الموسم مع فريقه الجديد.

حيث قرر مدرب الفريق كيكي سستيين، وضع الثقة من جديد في صاحب القدم اليسرى السحرية، بحثا منه عن صنع الفارق.

وستكون هذه الفرصة، ثمينة بالنسبة للدولي الجزائري، لإقناع مدربه بمستواه وفرض نفسه في تشكيلة الفريق قبل نهاية مرحلة الذهاب لـ”اليغا”.

أما بالنسبة للمدافع عيسى ماندي، فستكون هذه المشاركة هي الـ12 له كأساسي هذا الموسم، بإعتباره قطعة أساسية في تشكيلة الفريق.

ويطمح ريال بيتيس لتحقيق النقاط الثلاث عند استضافته أتليتيكو مدريد أمسية اليوم بميدانه، سعيا منه لتحسين مركزه في ترتيب الليغا.