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بودبوز وماندي يواصلان التألق في الليغا ويقتربان من المقدمة !

الرياضة
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بودبوز وماندي يواصلان التألق في الليغا ويقتربان من المقدمة ! ريال بيتيس
بقلم وليد كويني

يواصل الثنائي الجزائري عيسى ماندي ورياض بودبوز التألق رفقة ناديهما ريال بيتيس بفوز جديد على نادي إيبار بهدفين لصفر لحساب الجولة الـ31 من الليغا.

وشارك الثنائي الجزائري أساسيا في هاته المباراة وطيلة المباراة بالنسبة لماندي، فيما غادر بودبوز في الد68 تاركا مكانه لزميله خواكين.

وبهذا الفوز تقدم النادي الأخضر الأندلسي للمركز الخامس ف الترتيب العام برصيد 49 نقطة أين بات أقرب للتأهل للمشاركة في “اليوروبا ليغ”.

يذكر أنّ الجزائري ولاعب الخط الخلفي عيسى ماندي يحضى بإشادة واسعة وهو الذي جاء في التشكيلة المثالية للجولة الماضية.

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