بودبوز يؤكد جاهزيته للتألق في الليغا هذا الموسم

أكد النجم الدولي الجزائري “رياض بودبوز” جاهزيته للتألق مع فريقه “ريال بيتيس” هذا الموسم في الدوري الإسباني.

ونشر نجم الخضر أمسية اليوم الجمعة صورة له بقميص الفريق الأندلسي على حسابه الشخصي في موقع التواصل الإجتماعي “تويتر”.

وأرفق بودبوز الصورة بعبارة:”عودة الدوري الإسباني سهرة اليوم الجمعة” إضافة إلى وضعه توقيت اللقاء الذي سيجمع ريال بيتيس بليفانتي.

ويُلعب اللقاء على ملعب “بينيتو فيلا مارين” بإقليم الأندلس لحساب الجولة الأولى من دوري الدرجة الأولى الإسباني.