بودبوز يبصم على أول أهدافه في الرابطة المحترفة

تمكن اللاعب الدولي السابق، رياض بودبوز، من تسجيل أول أهدافه في الرابطة المحترفة، بمناسبة مواجهة فريقه شبيبة القبائل و شباب قسنطينة.

والجارية وقعائها الآن بملعب “حسين آيت أحمد” في إطار فعاليات الجولة الرابعة من الرابطة المحترفة.

وتمكن اللاعب، رياض بودبوز، اليوم السبت، من تعديل النتيجة لصالحه فريقه شبيبة القبائل، في الدقيقة الـ38 من الشوط الأول، من علامة الجزاء، بعد أن كان فريقه متأخرا في النتيجة.

للإشارة، رفع صانع الألعاب، رصيده من المساهمة التهديفية لهدفين، من أصل ثلاث مواجهات خاضها مع فريقه لحد الآن. حيث سبق له أن قدم تمريرة حاسمة، في المواجهة السابقة، أمام أتلتيك بارادو، والتي إنتهت بثلاثية دون رد، لصالح “الكناري”، بالإضافة لتسجيله هدفا في مرمى “السياسي”.