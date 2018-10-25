بودبوز يتجه للرحيل عن “ريال بيتيس”

كشف موقع “غول ديجتال” الإسباني، أن إدارة “ريال بيتيس” تفكر في التخلي عن النجم الجزائري “رياض بودبوز” من أجل دعم الفريق بصفقة كبيرة.

وأكدت ذات المصادر، أن إدارة الفريق الإسباني تريد استغلال عرض “نيس” الفرنسي من أجل ضخ أموال الصفقة للتعاقد مع لاعب آخر.

كما أن تذبذب أداء “بودبوز” في الفترة الأخيرة مع “بيتيس” جعل هذا الأخير يفكر جديا في التخلي عنه في الميركاتو الشتوي المقبل.

وكان نادي “نيس” الفرنسي قد قدم عرضا قيمته “12 مليون أورو” في الصائفة الماضية للظفر بخدمات “بودبوز”، غير أن إدارة الفريق الأندلسي رفضت فكرة رحيل الجزائري من الأساس.