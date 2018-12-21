بودبوز يتجه للعودة إلى الليغ 1

كشفت صحيفة “ليكيب” الفرنسية، في عددها الصادر اليوم الجمعة، أن الجزائري “رياض بودبوز” في طريقه للعودة إلى الليغ 1 والإنضمام لنادي “نيس”.

فحسب ما أكدت ذات المصادر، فإن “بودبوز” معجب بمشروع الفريق الفرنسي ولن تكون الصفقة مكلفة كثيرا لإدارة “نيس” التي لا تزال تبحث عن صانع ألعاب.

فلا يمكنها التعاقد مع المغربي “يونس بلهندة” بسبب راتبه المرتفع، وكل الأمور توحي إلى اقتراب “الجزائري” من الانضمام إلى “نيس”.

يذكر أن إدارة الفريق الفرنسي كانت قد قدمت عرضا في الصائفة الماضية لإدارة “بيتيس” من أجل ضم “بودبوز” لكن الفريق الأندلسي رفض العرض المقدم.