بودبوز يتجه لمُزاملة عطال في نيس

أكدت صحيفة “فرانس فوتبول” الفرنسية اليوم الثلاثاء أن إسم النجم الدولي الجزائري لفريق ريال بيتيس الإسباني رياض بودبوز مازال مُرتبطا بالإنضمام لفريق نيس الفرنسي.

وأضافت نفس الصحيفة أن صاحب ال28 ربيعا يوجد على رأس قائمة المطلوبين من قبل المدرب الفرنسي لنيس “باتريك فييرا”.

وحسب نفس المصدر فإن الآخير يُريد ضم نجم الخضر لمنحه دورا خاصا داخل تشكيلة نيس وهو الربط بين وسط الميدان الدفاعي ووسط الميدان الهجومي.

ويُذكر أن بودبوز يوجد خارج حسابات مدربه كيكي سيتيان منذ بداية الموسم ماجعله يُريد المغادرة خلال هذا الميركاتو الشتوي القادم.