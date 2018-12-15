بودبوز يتحدث عن قرار بلماضي بإستبعاده عن “الخضر”

كشف الدولي الجزائري، رياض بودبوز، موقفه بخصوص قرار الناخب الوطني، جمال بلماضي، باستبعاده عن صفوف “مُحاربي الصحراء” في الفترة الماضية.

وصرّح قائلا لـ”لاغازات دوفيناك” :”بلماضي يقوم بعمل كبير منذ وصوله للعارضة الفنية، وهو المُدرب الأنسب للمنتخب الوطني في الوقت الحالي”.

وأردف :”قرار عودتي للخضر ليس بيدي، بل بيد المُدرب، أنا حاليا لا ألعب بإنتظام، وكل تركيزي مُنصب على إسترجاع مكانتي”.

وأوضح لاعب “بيتيس” في نهاية المطاف، بأنه لا يمتلك أي عروض من “نيس” و”نانت” الفرنسيين، ولا من “إيمباكت مونريال” الكندي.