بودبوز يتحدث عن مستقبله الكروي

كشف الدولي الجزائري السابق رياض بودبوز، لاعب سان تيتيان، عزمه على مواصلة اللعب لسنوات أخرى، كما تحدث عن مستقبله الكروي.

وصرح بودبوز، لصحيفة “ليكيب” الفرنسية: “في الحقيقة لا أفكر حاليا، في اعتزال اللعب، إلى غاية تأكدي من عدم قدرتي على الجري فوق الملعب”.

كما أضاف صاحب السيرى السحرية: “بعدها أسعى للانتقال إلى مجال التدريب، لأتمكن دائما من اللعب خلال الحصص التدريبية”

يذكر أن رياض بودبوز (31 عاما)، نال جائزة أفضل لاعب في تشكيلة فريقه، خلال المواجهة الأخيرة التي جمعتهم بنادي تروا.