بودبوز يتحدث عن مستقبله بعد سان تيتيان

تحدث الدولي الجزائري رياض بوديوز، عن مستقبله، وامكانية خوضه تجربة جديدة خارج الليغ1 الفرنسية، في حال تألقه رفقة ناديه الجديد سان تيتيان.

وصرح رياض بودبوز، لقناة “كنال+” الفرنسية، في هذا الخصوص: “بعد إسبانيا، هل سأبقى الآن في فرنسا؟”.

وأضاف صاحب اليسرى السحرية: “حاليا أشعر بالراحة مع سان تيتيان، وفي الوقت الراهن لا أملك فكرة عن ما د يحدث مستقبلا”.

وتابع خريج مدرسة سوشو: “هدفي الآن هو التألق هنا في فرنسا، وسنرى بعدها ما يمكن أن يحدث مستقبلا”.

يذكر أن رياض بودبوز، تعاقد خلال الميركاتو الصيفي الجاري، مع نادي سان تيتيان الفرنسي، لمدة 3 سنوات، مقابل 3.5 مليون أورو، قادما من ريال بيتيس الإسباني.