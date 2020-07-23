بودبوز يتحدى “باريس سان جيرمان”: “علينا أن نكون محاربين للتتويج بكأس فرنسا” !

الرياضة
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بودبوز يتحدى “باريس سان جيرمان”: “علينا أن نكون محاربين للتتويج بكأس فرنسا” !
بقلم أمير بهلول

رفع “رياض بودبوز” نجم “سانت إيتيان” التحدي ووجه رسالة لزملائه ولنادي “باريس سان جيرمان” قبل نهائي الكأس الذي سيجرى غدا الجمعة.

وقال “بودبوز” في حوار صحفي: “منافسة الكأس هي المنافسة المرموقة في فرنسا، وهي من تاريخ الكرة الفرنسية”.

وأضاف: “الفوز بالكأس سيكون ذكرى رائعة بالنسبة لي كلاعب كرة قدم”.

وتابع: “سانت إيتيان لديه تاريخ حافل بالألقاب ونريد إضافة هذه الكأس لخزائن النادي، ومواجهتنا لباريس سان جيرمان ستكون مثيرة لأنها مباراة نهائية ويمكن أن نتأهل لمنافسة الأوروبا ليغ”.

وأردف قائلا: “اللعب من دون جمهور سيكون غريبا بعض الشيء، لكن يجب علينا اللعب بكل روح قتالية من أجل إهداء التاج لجماهيرنا ولنا بطبيعة الحال”.

وختم كلامه: “علينا أن لا نقوم بأخطاء أمام المنافس الذي يمتلك مهاجمين رائعين، علينا أن نكون محاربين وليس هناك أي شيء سنخسره، علينا القتال في المباراة”.


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