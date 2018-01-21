بودبوز يتحدى برشلونة في الأندلس !

يستضيف “ريال بيتيس” نادي “برشلونة” سهرة اليوم (20.45) في الجولة 20 من الليغا، حيث سيطمح رفقاء “رياض بودبوز” إلى إيقاف زحف “البارصا” في الدوري.

ومن المقرر أن يزج المدرب “كيكي” بالجزائري بودبوز كأساسي سهرة اليوم وهو الذي شارك في آخر المباريات كأساسي.

كما أكد المدرب أنه ينتظر الكثير من الجزائري خاصة أنه عاد إلى مستواه في الفترة الأخيرة.

الجزائري غاب عن مباراة الذهاب بين الفريقين بسبب الإصابة التي كان يعاني منها في الصائفة الماضية.

ويعول رياض على مثل هذه المباريات من أجل البروز أكثر، وهو الذي تألق ضد ريال مدريد وضد إشبيلية.