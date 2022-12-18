بودبوز يتسبّب في قطيعة بين جمهور الأهلي السعودي والمدير الفني

كشفت صحيفة “الأسبوع” عن حدوث قطيعة بين جمهور الأهلي السعودي و المدير الفني موسيماني بسبب تهميشه النجم الجزائري رياض بودبوز.

وقالت آن قرارات المدير الفني موسيماني أصبحت تثير التساؤلات بتهميشه بودبوز رغم تألق بشكل لافت للانتباه، كما ارتفعت الانتقادات بعد التعادل المخيب الذي حقّقه لاعبوه أمام العين.

كما لمّحت إلى إمكانية مغادرة خريج مدرسة سوشو الفرنسي في فترة الانتقالات الشتوية، حيث قالت أن وكيل أعمال اللاعب اتفق على كل تفاصيل الرحيل بعد فشل في ايجاد حل لاحتواء المشاكل بين اللاعب ومدربه.

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