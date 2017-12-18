بودبوز يتعرض لصدمة جديدة !!

تعرض الدولي الجزائري، رياض بودبوز لإصابة على مُستوى الرُكبة، مما سيحرمه من الظهور في الداربي الأندلسي بين “ريال بيتيس” و”ملغا”.

وسيخضع صاحب القدم اليُسرى السحرية، للعلاج في الأيام القادمة، مع ضرورة قيامه بفحوصات دورية لمعرفة موعد تعافيه وعودته للعمل الجماعي.

وجاء، المُشكل الصحي الجديد، لنجم “مونبوليي” السابق ليزيد من تعقيد وضعيته داخل فريقه، كونه لم يُشارك كثيرا معه لحد الساعة.

ويُصنف خريج مدرسة “سوشو”، حاليا كصفقة فاشلة لدى “البلانكي فيرديس” وهو الذي لعب 9 مُباريات بالليغا، وإكتفى خلالها بهدف يتيم.