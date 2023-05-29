بودبوز يتوج بلقب دوري “يلو” السعودي رفقة الأهلي ويحقق الصعود

توج الدولي الجزائري رياض بودبوز، اليوم الإثنين، بلقب بطولة “يلو” السعودية للقسم الثاني، رفقة ناديه الأهلي.

وجاء تتويج بودبوز، وناديه السعودية، عقب تعادلهم بدون اهداف، في المباراة التي جمعتهم بمضيفم فريق الحزم.

وشارك بودبوز أساسيا في هذه المباراة ضمن تشكيلة ناديه الأهلي، قبل ان يترك مكانه في الدققية الـ72 لزميله سلمان المؤشر.

كما رفض بودبوز ورفاقه، الاحتفال بهذا التتويج، معتبرين عودة فريقهم الأهلي إلى الدوري الممتاز، بعد نزوله الموسم الماضي، أمر طبيعي.

يذكر أن رياض بودبوز، له فضل كبيرة في تحقيق ناديه الأهلي، الصعود هذا الموسم، بالنظر للأهداف العديد التي سجلها، والتمريرات الحاسمة التي قدمها.