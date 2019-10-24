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بودبوز يثني على مدربه الجديد ويكشف عن أهدافه لهذا الموسم

الرياضة
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بودبوز يثني على مدربه الجديد ويكشف عن أهدافه لهذا الموسم
بقلم كريم.تيغرمت

أبدى الدولي الجزائري رياض بودبوز، وعيه بالمسؤولية الملقاة على عاتقه في ناديه سان تيتيان الفرنسي، مؤكدا عزمه على العودة لمستواه الحقيقي.

وصرح بودبوز، للصحافة الفرنسية: “هدفي هو استعادة مستواي، أدرك أنه علي العمل أكثر، لأن الجميع ينتظر مني تقديم أفضل مستوى”.

وأضاف بخصوص مدربه الجديد: “المدرب الجديد منحني ثقته، وهذا يشعرني بحال أفضل، وأنا أعمل يوميا للظهور بأفضل مستوى، وآمل بلوغ ذلك في أقرب وقت”.

يذكر أن رياض بودبوز، تعاقد مع نادي سان تيتيان، خلال الصيف المنصرم إلى غاية جوان 2022، قادما إليه من ريال بيتيس الإسباني.


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