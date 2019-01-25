بودبوز :”يجب أن تُواصلوا عملية البحث”

وقع الدولي الجزائري، رياض بودبوز، على عريضة يُطالب فيها حرس السواحل البريطانيين، بمُواصلة عمليات البحث لإيجاد طائرة “إيمليانو سالا” المفقودة.

وغرّد صاحب القدم اليُسرى السحرية من على حسابه الرسمي في موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” قائلا :”يجب أن تواصلوا عمليات البحث”.

وأضاف في نفس الصدد :”كل تضامني مع عائلة إيمليانو سالا، والطيار ديفيد أندرو إيبوستون”.

وطالب لاعب “ريال بيتيس” من جميع مُحبيه مُساندة “العريضة” والتوقيع عليها، على أمل إيجاد الهداف الأرجنتيني.

وتعيش الكرة الأوروبية على وقع صدمة فقدان الطائرة التي كانت تُقل، نجم “نانت” السابق تجاه بلاد الغال.