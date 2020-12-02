بودبوز يحسم موقفه مع “سانت إيتيان”

أبدى النجم الجزائري “رياض بودبوز” عن رغبته في إنهاء الموسم مع “سانت إيتيان” وعدم الرحيل في الميركاتو الشتوي.

وقال “بودبوز” في تصريحات صحفية: “أعمل بكل جهد ولا أريد التفكير في أي شيء آخر لأن هناك أمور أكبر في حياتي الشخصية”.

وأضاف: “أنا أقدم كل شيء لهذا النادي، وأريد فعل الشيء الكثير في سانت إيتيان، فهو فريق كبير ولديه قاعدة جماهيرية كل شيء متوفر للنجاح هنا”.

يذكر أن المدرب “بويال” لم يعتمد كثيرا على اللاعب الجزائري بل كان هذا الأخير قريبا من المغادرة في الميركاتو الصيفي للدوري القطري.