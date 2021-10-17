بودبوز يحطم الرقم القياسي الجزائري في اللغ1 الفرنسية

حطم الدولي الجزائري رياض بودبوز، لاعب نادي سان تيتيان الفرنسي، رقما قياسيا جديدا، في الدور الفرنسي، خلال مشاركته في مباراة فريقه، اليوم الأحد، أمام ستراسبورغ.

ودخل بودبوز أساسيا في هذه المباراة التي فاز بها فريقه بنتيجة 5-1، مسجلا بذلك المشاركة رقم 344 له في مباراة رسمية ضمن الليغ1 الفرنسية.

وبهذا كسر صاحب القدم اليسرى السحرية، الرقم الذي كان بحوزة مواطنه عبد القادر فرحاوي، كأكثر اللاعبين الجزائريين مشاركة في مباريات الليغ1، عبر التاريخ.

يذكر أن رياض بودبوز (31 عاما)، خريج مدرسة سوشو، حمل ألوان العديد من الأندية الفرنسية، على غرار باستيا، مونبوليي، بالإضافة لسان تيتيان.

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