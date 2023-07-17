بودبوز يحل بالنمسا ويباشر تربصه رفقة الأهلي السعودي

حل الدولي الجزائري رياض بودبوز، اليوم الإثنين، بالنمسا، رفقة بعثة ناديه الأهلي السعودي، لخوض تربصهم الصيفي تحضيرا للموسم الجديد.

ونشرت إدارة الاهلي السعودي، عبر الصفحة الرسمية للفريق، صور، بودبوز، وزملائه خلال وصولهم صبيحة اليوم إلى النمسا.

كما خاض الدولي الجزائري، وناديه السعودي، أمسية اليوم، أول حصة تدريبية لهم ضمن هذا التربص الثاني للفريق.

يذكر أن رياض بودبوز، كان قد شارك في التربص الأول لفريقه الأهلي السعودي، والذي جرى بجدة السعودية لمدة 10 أيام، قبل مباشرتهم تربص النمسا.