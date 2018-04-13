بودبوز يحمل آمال جماهير الأندلس !!

أبدت جماهير “ريال بيتيس” عن دعمها الكبير للفريق عامة ولنجوم الفريق بصفة خاصة مثل “رياض بودبوز” الذي يحمل آمال الفريق في المشاركة في الدوري الأوروبي الموسم المقبل.

وكان “بودبوز” قد أكد في وقت سابق، أنّ المباريات الأخيرة في الليغا هي بمثابة نهائيات مطالبون بالفوز بها.

كما آن تواجده في لياقة بدنية عالية سمحت للفريق بحصد العديد من النقاط المهمة وهذا ما جعل أسهمه ترتفع.

كما أكد المدرب “كيكي سيتيان”، أنه يُعوّل كثيرا على الجزائري من أجل طرق أبواب المنافسة القارية الموسم المقبل.

هذا وسيحل “ريال بيتيس” ضيفا على نادي “جيرونا” سهرة اليوم في افتتاح الجولة الـ32 من الليغا.