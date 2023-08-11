بودبوز يخضع لكشف المنشطات في البطولة السعودية

اختير الدولي الجزائري رياض بودبوز من نادي الأهلي السعودي لفحص المنشطات عقب نهاية المباراة المثيرة أمام نادي الحزم.

وكشف الإعلامي عبد الله أحمد من قناة الرياضية، ان لجنة مكافحة المنشطات اختارت رياض بودبوز لفحص دون غيره. بالنظر إلى الجاهزية الكبيرة التي كان عليها طيلة 65 دقيقة التي لعبها. رغم عدم مساهمته في الأهداف التي سجلت في المباراة من قبل فيرمينيو.

كما أضاف الإعلامي عبد الله أحمد حسب صفحة شبكة الأهلي على الفايسبوك، اليوم الجمعة، أن رياض بودبوز اختير عكس بقية اللاعبين في خطوة اعتبرها بالعادية.

إاب اضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور[/capti