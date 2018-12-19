بودبوز يرد على إهتمام حاليلوزيتش بخدماته !

كشف الدولي الجزائري رياض بودبوز، أنه لا يريد مغادرة ماديه بيتيس والدوري الإسباني خلال الميركاتو الشتوي الجاري.

وأوضح بودبوز في تصريحات نقلها موقع ” butfootballclub” :”لا أرى نفسي أبداً خارج ريال بيتيس، وأريد أن ألعب لهذا الفريق”.

مضيفا:”وسائل الإعلام ربطت اسمي بالعديد من الأندية، على غرار نيس ونانت الفرنسيين، وحتى نادي أمباكت موندريال الكندي، وهذه ليست سوى إشاعات”.

ليقطع بودبوز، الطريق أمام النوادي الساعية لإستقدامه على غرار نانت الفرنسي، الذي يدربه الناخب الوطني الأسبق البوسني وحيد حاليلوزيتش.