بودبوز يرسم انتقاله إلى نادي أحد السعودي

فصل الدولي الجزائري رياض بودبوز، في وجهته الجديدة، بانتقاله إلى نادي أحد السعودي، ضمن الميركاتو الصيفي الجاري.

وأعلنت إدارة نادي أحد، عبر الحساب الرسمي للفريق على “تويتر”، عن ضمها خدمات بودبوز بصفة رسمية.

كما كشف مسؤولي النادي السعودي، عن توقيع الدولي الجزائري، على عقد يربطه بالفريق لمدة موسمين.

ويأتي انتقال رياض بودبوز (33 عاما)، إلى نادي أحد ، بعد فسخ عقده هذا الصيف مع نادي الأهلي السعودي.