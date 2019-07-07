بودبوز يرفض العودة لفرنسا من بوابة نادي أميان

رفض الدولي الجزائري رياض بودبوز، لاعب نادي ريال بيتيس الإسباني، العودة لليغ1 الفرنسية، خلال الميركاتو الصيفي الجاري، عبر بوابة نادي أميان.

وحسب الصحافة الفرنسية، فإن رياض بودبوز، رفض العرض الأخير الذي تلقاه من نادي أميان، لعدم إقتناعه بمشروع النادي.

وبالنظر لعدم تمكنه من فرض نفسه في تشكيلة ناديه ريال بيتيس، يواصل بودبوز، البحث عن وجهة جديدة، لبعث مشواره من جديد الموسم المقبل.

يذكر أن رياض بودبوز (29 عاما)، أنهى الموسم المنصرم، رفقة نادي سيلتا فيغو، أين ساهم في ضمان بقاء النادي، ضمن الليغا الإسبانية.