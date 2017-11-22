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بودبوز يساند مدرب إشبيلية المصاب بالسرطان

الرياضة
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بودبوز يساند مدرب إشبيلية المصاب بالسرطان
بقلم كريم.تيغرمت

أظهر الدولي الجزائر رياض بودبوز، دعمه ومساندته لمدرب نادي إشبيلية الإسباني إدواردو بيريزو، بعد التأكد من إصابته بالسرطان.

وبعث رياض بودبوز برسالة مساندة لإدواردو بيريزو، عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” كتب فيها

“في هذا لا توجد ألوان، أتمنى لك الشفاء العاجل، سوف تفوز بهذه المعركة، يحيا بيريزو”.

هذا وتوالت رسائل الدعم على المدرب الأرجنتيني، إدواردو بيريزو، من مختلف الفاعلين في الوسط الرياضي الإسباني، تضامنا معه.

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