“بودبوز” يستدعى لمواجهة “إشبيلية”

وضع مدرب “سيلتا فيغو” ميغال كاردوزو، لاعبه الجديد الجزائري رياض بودبوز في القائمة المعنية بمواجهة “إشبيلية” اليوم، في الدوري الإسباني.

وسيكون “بودبوز” في قائمة الـ18 التي ستواجه النادي الأندلسي، لكن خارج التوليفة الأساسية وقد يشارك في المواجهة كبديل.

يذكر أن صانع الألعاب الجزائري إنتقل لصفوف سيلتا فيغو على شكل إعارة إلى نهاية الموسم قادما من ناديه ريال بيتيس.