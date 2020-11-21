بودبوز يسجل أول ظهور له كأساسي هذا الموسم رفقة سان تيتيان

سجل الدولي الجزائري رياض بودبوز لاعب سان تيتيان الفرنسي، تواجده ضمن التشكيلة الأساسية لناديه سان تيتيان في مواجهة نادي بريست.

وكشف الحساب الرسمي لنادي سان تيتيان، التشكيلة الأساسية التي سيبدأ بها المدرب بويل هذه المواجهة، والتي ضمت اسم رياض بودبوز.

وستكون هذه أول مباراة لصاحب اليسرى السحرية هذا الموسم، بعد 10 جولات كاملة غاب فيها عن قائمة الفريق.

يذكر أن رياض بودبوز، يحل ضيفا اليوم السبت، رفقة ناديه سان تيتيان، على نادي بريست، ضمن الجولة الـ11 من الليغ1.