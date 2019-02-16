بودبوز يسجل أول مشاركة له بألوان سيلتا فيغو أمام ليفانتي

سجل الدولي الجزائري رياض بودبوز، اليوم السبت، أول مشاركة رسمية له، كأساسي في تشكيلة سيلتا فيغو، خلال مواجهة ليفانتي.

ونشر الحساب الرسمي لنادي سيلتا فيغو، على “تويتر”، التشكيلة الأساسية التي اختارها المدرب ميغيل كاردوسو، والتي ضمت إسم رياض بودبوز.

وتعد هذه أول مباراة لبودبوز، بألوان ناديه الجديد سيلتا فيغو، والذي انضم إليه على شكل إعارة، خلال الميركاتو الشتوي المنصرم.

ويسعى بودبوز، لإستعادة مستواه المعهود خلال ما تبقى من عمر الليغا الإسبانية، ومساعدة سيلتا فيغو، في الخروج من منطقة الخطر.