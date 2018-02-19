بودبوز يشكر أنصار وإدارة “ريال بيتيس” !

شكر اللاعب الدولي الجزائري رياض بودبوز إدارة ناديه ريال بيتيس الإسباني، بعد تهنئتها له بمناسبة عيد ميلاده الـ28، الموافق لـ19 فيفري.

ونشر بودبوز عبر حسابه الرسمي على تويتر، صورة “كعكة حلوى” عيد ميلاده على شكل شعار النادي الأندلسي، مكتوب عليها إسمه ورقم 10.

كما وجه خريج مدرسة نادي سوشو الفرنسي شكره الكبير لعشاق النادي بهاته المناسبة قائلا:”عشاق ريال بيتيس، شكرا للجميع، شكرا جزيلا”.