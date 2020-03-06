بودبوز يشكر مسانديه ويبدي تحمسه لنهائي كأس فرنسا

أبدى الدولي الجزائري السابق رياض بودبوز، لاعب سان تيتيان، تحمسه لمباراة نهائي كأس فرنسا، بعد تأهلهم أمس الخميس، على حساب نادي رين.

وعقب الفوز على نادي رين، نشر رياض بودبوز، تغريدة عبر حسابه الخاص على “تويتر”، جاء فيها: “الوجهة ملعب فرنسا”.

وأضاف صاحب اليسرى السحرية: “أخيرا نحظى بالسعادة، شكرا جزيلا لعائلتي وأصدقائي، وكل من دعمنا، من أعماق قلبي شكرا لكم”.

وختم رياض بودبوز، بتوجيه رسالة لأنصار ناديه سان تيتيان، قبل النهائي أمام باريس سان جيرمان: “الأخضر في كل مكان يوم 25 أفريل المقبل، نعتمد عليكم”.