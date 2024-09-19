بودبوز يصل الجزائر استعدادا للإنضمام إلى شبيبة القبائل

التحق الدولي الجزائري رياض بودبوز، بمطار هواري بومدين، اليوم الخميس، استعدادا لاندماجه في تدريبات ناديه الجديد شبيبة القبائل.

واستقبل رياض بودبوز كل من المناجير العام للفريق كريم دودان و المدير العام للفريق حكيم مدان.

و من المنتظر، أن يندمج خريج أكاديمية فريق سوشو الفرنسي، للتدريبات التي يجريها الفريق بملعب 1 نوفمبر بتيزي وزو، استعدادا للمباراة المرتقبة التي ستجري أمام مولوديةالجزار في لقاء الافتتاح.

ويتواجد بودبوز في فورمة عالية، بالنظر إلى تربص رفقة ناديه السعودي سابقا، ما قد يمنحه فرصة اللعب في اقرب الأجال.