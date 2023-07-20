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الرياضة

بودبوز يعرب عن سعادته بإنضمام محرز للأهلي

بقلم فيصل زيان بوزيان
بودبوز يعرب عن سعادته بإنضمام محرز للأهلي
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عبر اللاعب الدولي الجزائري وصانع ألعاب نادي الأهلي السعودي، عن سعادته بإنضمام مواطنه رياض محرز لفريقه، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

ونقل موقع “ONZE MONDIALE” في هذا الصدد تصريحات اللاعب بودبوز والتي قال فيها:”رياض محرز بمثابة أخي، ولدي علاقة جيدة معه منذ فترة طويلة، محرز نجم عالمي، وسنعمل معا لتقديم موسم جيد”.

يجدر الإشارة، حسم الأهلي السعودي صفقة محرز في الساعات القليلة الماضية، مقابل 35 مليون أورو، لثلاث سنوات قابلة للتجديد لموسم رابع وسيتم الإعلان عنها قريبا.

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