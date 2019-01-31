“بودبوز” يعرض نفسه على الفرنسيين!

كشفت تقارير إسبانية، بأن وكيل أعمال الدولي الجزائري، رياض بودبوز، يتحرك وبقوة في الساعات الأخيرة للميركاتو الشتوي، لتحويله لناد جديد.

ووُضع إسم صانع الألعاب على طاولة “سانت إيتيان” و”مارسيليا” على وجه التحديد، ولكن كليهما رفضا التفاوض معه رسميا من الأساس.

وجاء هذا الموقف من فريقي “الليغ1” لعدم إقتناعهما بمُستوى اليساري، والذي لم يُشارك سوى نادرا مع “بيتيس” منذ بداية الموسم.

ويبقى “تولوز” الوحيد الذي أبدى إستعداده لإستقبال صاحب الـ28 عاما، ولكن بشرط بتخفيض راتبه الشهري، الذي لايتناسب مع إمكانيات الفريق.