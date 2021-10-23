بودبوز يعلّق على “أعمال شغب” جمهور سانت ايتيان

أبدى الدولي الجزائري رياض بودبوز رأيه في رد فعل جماهير فريقه سانت ايتيان التي رافقتها “أعمال شغب” و”عنف” قبل لقاء سهرة أمس أمام أونجيه الذي انتهى بالتعادل بهدفين.

وقال بودبوز في تصريح له عقب المباراة “أمر خاص ولم أتعود على هذه الأمور كثيرا، الجماهير متعطشة للفوز ونحن مثلهم كلاعبين،غضبهم مشروع ومن الجيد أنّنا لم ننهزم”.

وأضاف “علينا وضع اليد في اليد لإنقاذ الفريق لأن الجماهير تحتاج فريقنا أن يكون دائما في القمة”.

تجدر الإشارة الى أن المواجهة شهدت أعمال شغب وإطلاق الشماريح وصلت إلى درجة تمزيق الشباك، وتسببت في تأخير إنطلاق اللقاء لساعة كاملة من الزمن.