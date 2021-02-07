بودبوز يعود لقائمة سان تيتيان تحسبا لمواجهة ميتز

عاد الدولي الجزائري رياض بودبوز لاعب نادي سان تيتيان الفرنسي، إلى قائمة ناديه، بمناسبة المواجهة التي ستجمعهم بنادي ميتز.

وكشف الحساب الرسمي لنادي سان تيتيان، عن القائمة الموسعة المعنية بهذه المباراة، والتي ضمت اسم بودبوز.

وتأتي عودة صاحب اليسرى السحرية، لقائمة ناديه، بعد غيابه في آخر مبارتين، بسبب معاناته من إصابة عضلية.

وفي المقابل، تواجد الثنائي الجزائري، ألكسندر أوكيدجا، وفريد بولاية، ضمن قامة ناديهما ميتز، في مواجهة مواطنهما رياض بودبوز.