بودبوز يغيب عن أول مباراة لشبيبة القبائل !

يغيب مهاجم شبيبة القبائل رياض بودبوز عن مباراة، يوم غد الخميس، التي سيلعبها فريقه أمام أولمبيك أقبو. في الجولة الأولى من منافسة الرابطة المحترفة لكرة القدم.

وكشف المدرب المساعد في الشبيبة، فريد زميتي، أسباب غياب رياض بودبوز عن المباراة الأولى، في تصريح لـ “النهار”. اليوم الخميس: “بودبوز ليس جاهزا لمواجهة الغد، لكنه سيكون معنا، ويتدرب بشكل عادي. ننتظر مباراته الأولى بألوان شبيبة القبائل في المباراة التي بعدها”.

وأضاف فريد زميتي: “الجميع يعمل بجدية، ويسعى للفوز من أجل تحقيق انطلاقة قوية. لا سيما أن كل الأمور تسيير بشكل جيد وتحت أنظار المدرب بن شيخة”.

و من المنتظر أن يشارك خريج مدرسة نادي سوشو الفرنسي في المباراة الثانية، حيث سيكون جاهزا لإمتاع الجزائريين وأنصار الكناري بشكل خاص.