بودبوز يغيب عن مواجهة بلباو بسبب الصيام

سيغيب الدولي الجزائري رياض بودبوز، لاعب نادي سيلتنا فيغو الإسباني، عن مباراة فريقه المقبلة أمام نادي بلباو، لحساب الليغا الإسبانية.

وكشف موقع “ELdesmarque” الإسباني، أن غياب رياض بودبوز، عن قائمة لاعبي فريقه المعنيين بهذه المباراة، سيكون بسبب الصيام.

وحسب مدرب الفريق، فران اسكريبا، سيكون بودبوز، التغيير الوحيد الذي سيجريه على تشكيلة الفريق في هذه المباراة، وسيتم تعويضه بزميله بريس مينديز.

وجاء قرار مدرب ستلتا فيغو، بإراحة رياض بودبوز، نظرا للجهد البدني الذي يبذله طيلة النهار بسبب الصيام، ما قد يؤثر على مردوده.