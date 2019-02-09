بودبوز يغيب عن مواجهة خيتافي ومدربه يوضح

يغيب الدولي الجزائري رياض بودبوز، عن قائمة فريقه الجديد سيلتا فيغو، بمناسبة المواجهة التي ستجمعهم اليوم السبت بنادي خيتافي.

وبرر مدرب سيلتا فيغو، ميغيل كاردوسو، اختياراته قائلا: “الأمر ليس متعلقا ببودبوز فقط، خصوصية وطبيعة المواجهة تتطلب اختيارات مدروسة ومحددة”.

وأضاف: “لا أتحدث عن رياض فقط، بل عن الفريق بأكمله، علينا إدارة المجموعة، لأننا نلعب منافسة واحدة، ونملك 20 لاعبا”.

يذكر أن رياض بودبوز، انضم إلى سيلتا فيغو، خلال الميركاتو الشتوي المنصرم على شكل إعارة، قادما من نادي ريال بيتيس.