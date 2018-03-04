بودبوز يغيب وماندي حاضر في سقوط ريال بيتيس ضد عملاق الليغا

إنقاد اللاعب الدولي الجزائري “عيسى ماندي” للخسارة رفقة فريقه “ريال بيتيس” ضد المُضيف “فالنسيا” بهدفين دون رد سهرة اليوم الأحد.

في اللقاء الذي جرى بملعب “الميستايا” بمدينة فالنسيا لحساب الأسبوع ال27 من دوري الدرجة الأولى الإسباني.

وأقحم مُدرب الفريق الأندلسي “كيكي سيتيان” المُدافع عيسى ماندي في التشكيلة الأساسية كالعادة فيما أبعد الدولي الجزائري الأخر رياض بودبوز.

حيث أجلسه على مقاعد البدلاء ولم يُقحمه في المرحلة الثانية بعد أداءه الباهت في اللقاء الماضي ضد ريال سوسيداد.

وعجز ماندي عن إيقاف المُهاجم الدولي الإيطالي القوي سيموني زازا الذي سجل الهدف الثاني للخفافيش.