بودبوز يقترب من العودة إلى الدرجة الثانية السعودية
بقلم فيصل زيان بوزيان
كشفت تقارير إعلامية فرنسية، صبيحة اليوم الجمعة، عن إقتراب اللاعب الدولي الجزائري رياض بودبوز، من خوض تجربة جديدة في الدرجة الثانية السعودية.
وحسب ماورد في موقع “SPORTS ZONE”، اليوم الجمعة، فإن رياض بودبوز سيعود إلى أجواء منافسات “دوري يلو” السعودي من بوابة نادي الجبلين.
يجدر الإشارة، قررت إدارة الأهلي تسريح لاعبها الجزائري رياص بودبوز لوجود فائض من اللاعبين الأجانب في قائمة الفريق المعنية بموسم 2023.2024 بدوري روشن.
⚡️FLASH ZONE ⚽️
Riyad Boudebouz est tout proche d’Al- Jabalain Football Club, club de deuxième division saoudienne. 🟤🇩🇿✨🇸🇦 https://t.co/rqZcGTJCpU pic.twitter.com/GY12jpSNeH
— SPORTS ZONE (@SportsZone__) September 7, 2023
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