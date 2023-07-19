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الرياضة

بودبوز يقود الأهلي السعودي للفوز بـ 18 هدف في تربص النمسا

بقلم عزيز طالبي
بودبوز يقود الأهلي السعودي للفوز بـ 18 هدف في تربص النمسا
بودبوز
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قاد الدولي الجزائري رياض بودبوز فريقه الأهلي السعودي للفوز بنتيجة تاريخية بـ 18 هدف مقابل صفر ضد نادي شتولفيلدن النمساوي.

وعرفت المباراة سيطرة تامة من قبل النادي السعودي، التي أقيمت اليوم الأربعاء، في التربص المقام  بالنمسا،الذي سجل منه الوافد الجديد فيرمينيو هدفين.

كما سجّل نجم الفريق رياض بودبوز هدفا شخصيا له، في المباراة التي أبدع بها بشكل ملفت للإنتباه.

وشهدت المبارة تالف بودبوز خاصة بمراواغاته التي تعتبر علامته الخاصة منذ بدا ممارسة هوايته المفضل في  النادي الذي ترعر فيه سوشو الفرنسي.

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