بودبوز يقود التشكيلة الأساسية لناديه أحد في مواجهة الباطن

يخوض الدولي الجزائري رياض بودبوز، اليوم الأربعاء، رفقة ناديه أُحد، مباراة الجولة الـ23 من دوري يلو السعودي، في مواجهة فريق الباطن.

ووفقا لما كشف عنه الحساب الرسمي لنادي أُحد، على منصة “X”، سيبدأ بودبوز هذه المباراة أساسيا، حاملا شارة قيادة فريقه.

كما تواجد الدولي الجزائري الآخر، هاريس بلقبلة، هو الآخر، ضمن التشكيلة الأساسية التي كشفت عنها إدارة أحد، والخاصة بمواجهة الباطن.

ويعول مدرب نادي أحد، دامير بوريتش، على خبرة، وجاهزية نجمه الجزائري، رياض بودبوز، في قيادة الفريق لتحقيق الفوز على حساب فريق الباطن.