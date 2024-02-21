بودبوز يقود تشكيلة أُحد في مواجهة البكيرية

يواجه الدولي الجزائري رياض بودبوز، اليوم الأربعاء، رفقة ناديه أُحد، الضيف فريق البكيرية، برسم الجولة الـ22 من الدوري السعودي.

وكشفت إدارة ناديه أُحد، عبر الحساب الرسمي للفريق على منصة “X”، تشكيلتها الأساسية، والتي يتقدمها اسم بودبوز، الذي سيحمل شارة القايدة.

كما سيشارك الدولي الجزائري الآخر هاريس بلقبلة، أساسيا هو الآخر، إلى جانب مواطنخ بودبوز، في هذه المباراة.

يذكر أن رياض بودبوز، يقدم أحد أفضل مستوياته، هذا الموسم مع ناديه أحد، ضمن دوري “يلو” السعودي.