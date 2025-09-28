بودبوز يقود تشكيلة شبيبة القبائل في مواجهة بيبياني غولد ستارز

أعلن مدرب شبيبة القبائل جوزيف زينباور عن التشكيلة الأساسية التي ستخوض مباراة إياب الدور التمهيدي الأول من دوري أبطال إفريقيا أمام نادي بيبياني غولد ستارز الغاني.

قائد الفريق رياض بودبوز سيكون على رأس التشكيلة التي تضم مزيجًا من عناصر الخبرة والشباب، حيث يعوّل الطاقم الفني على خبرته الكبيرة لقيادة الفريق نحو نتيجة إيجابية داخل الديار.

ويسعى شبيبة القبائل لتحقيق نتيجة الفوز أو التعادل على الأقل، ملعب حسين ايت احمد بتيزي وزو، بهدف اقتطاع تأشيرة التأهل الى الدور التمهيدي الثاني.

كما فضّل جوزيف زينباور،ابقاء أيمن محيوص في دكة البدلاء، ووضع الثقة الكبيرة في الشباب على غرار لحلو أخريب والبقية، لمنح فرصة أكبر لهم.