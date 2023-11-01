بودبوز يقود تشكيلة ناديه أُحد في مواجهة العين

يواجه الدولي الجزائري رياض بودبوز، اليوم الأربعاء، رفقة ناديه أُحد، مضيفهم فريق العين، ضمن دوري يلو السعودي.

وكشفت إدارة نادي أُحد، عبر الحساب الرسمي للفريق على منصة “X”، تشكيلتها الأساسية، والتي تقدمها اسم بودبوز.

كما منح مدرب أحد، دامير بوريتش، شارة القيادة لنجمه الجزائري، الذي يعوّل على خبرته لقيادة الفريق لتحقيق الفوز في هذا اللقاء.

من جهة أخرى، سيشارك الدولي الجزائري الآخر، هاريس بلقبلة، أساسيا أيضا إلى جانب بودبوز، ضمن تشكيلة نادي أحد، أمام فريق العين.